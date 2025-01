Kommentar Terrorismus

Warum nach den Attentat von Magdeburg Taten statt leerer Worte gefragt sind

Nach dem Attentat vom 20. Dezember in Magdeburg herrscht in der Politik wieder Ratlosigkeit und es werden die immer gleichen Beschwichtigungsreden gehalten wie bisher. Warum nun Taten für eine richtige Aufarbeitung gefragt sind und was getan werden sollte, kommentiert Timo Lechner.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten