Rockmusik und Religion

Rock-Messen mit Bruce Springsteen feiern: Von tiefem Glauben geprägt

Bruce Springsteen ist einer der letzten echten internationalen Rock-Heroen. Nach über sechs Jahren kommt er am 21. Juli an den Hockenheimring und am 23. Juli ins Münchener Olympiastadion. Wenig bekannt ist, dass seine Weltanschauung von tiefem Glauben geprägt ist.