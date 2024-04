Wenn man in Frankfurt am Main durch die Haupteinkaufsstraße Zeil läuft, kann es sein, dass man von einem netten jungen Mann oder einer netten jungen Frau angesprochen wird mit der Bitte, bei einem Referat für die Universität zu helfen oder an einer Umfrage zu einem theologischen Thema teilzunehmen. Wer sich darauf einlässt, wird bald zu einem Bibelkurs eingeladen. Ohne es zu merken, könnte man dann bei der Neureligion Shincheonji Kirche Jesu (kurz: Shincheonji) gelandet sein.

Shincheonji stammt aus Korea und ist seit etwa 2006 in Deutschland aktiv. Ihre drei Hauptgemeinden sind in Frankfurt am Main, Berlin und Essen, außerdem gibt es noch einen Schwerpunkt in Stuttgart. Zeitweilig aufgetaucht ist Shincheonji auch schon in wechselnden anderen Städten wie Marburg, Offenbach, Mannheim, Hamburg oder München. Schätzungen gehen von etwa 3000 Mitgliedern in Deutschland aus, sagt Oliver Koch, Referent für Weltanschauungsfragen am Zentrum Ökumene in Frankfurt, einer Einrichtung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). Koch beschäftigt sich schon seit Jahren mit Shincheonji und berät Menschen, die Fragen zu der Neureligion haben, aber auch Mitglieder, die aussteigen möchten oder deren Angehörige.

Shincheonji heißt übersetzt "Neuer Himmel und Neue Erde" – beides wollen die Mitglieder von Shincheonji errichten. Gegründet wurde die Neureligion 1984 in Südkorea von Man-Hee Lee. Der 1931 in einer Bauernfamilie geborene Lee sieht sich als verheißener "Pastor der Endzeit", der das Volk Gottes sammelt, um es auf das Kommen Jesu vorzubereiten, heißt es in einer Informationsbroschüre über Shincheonji vom Zentrum Ökumene.

Zentraler Bestandteil des Gemeindelebens sind die Bibelkurse

Auf seiner Deutschland-Homepage schreibt Shincheonji selbst: "Wir glauben, dass die Zeit der Erfüllung der Offenbarung begonnen hat und der Hirte zum Vorschein gekommen ist, von dem Jesus in der Offenbarung spricht." Dieser Hirte soll Man-Hee Lee sein. Laut Zentrum Ökumene bezeichnet er sich selbst als körperlich unsterblich.

Obwohl Shincheonji stark auf christliche Überlieferungselemente, in erster Linie die Bibel, Bezug nehme, sei sie von ihren Inhalten als nichtchristliche Neureligion zu charakterisieren, heißt es im Ergänzungsheft zum Handbuch Weltanschauungen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).

Zentraler Bestandteil des Gemeindelebens von Shincheonji sind die Bibelkurse. Jeder Gläubige dürfe "zunächst einmal die Worte der Erfüllung anhand des Bibelkurses prüfen und lernen, um sich für eine Mitgliedschaft nur anhand des Wortes zu entscheiden", schreibt Shincheonji auf seiner Webseite.

Wer an den Kursen teilnimmt, muss schnell sehr viel Zeit investieren: In der Regel finden die Kurse an vier bis sechs Tagen die Woche statt und dauern von nachmittags bis spät abend, heißt es in der Publikation der VELKD. Am Ende jeder Kursstufe muss eine Prüfung abgelegt werden. Bald sollen neue Mitglieder auch selbst missionieren, teilweise werde großer Druck ausübt, schreibt das Zentrum Ökumene. Kritik werde nicht geduldet und der Ausstieg aus der Gruppe sehr schwer gemacht.