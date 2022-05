Jexhof, Fürstenfeldbruck (epd). Im Bauernhofmuseum Jexhof (Landkreis Fürstenfeldbruck) gibt es am Pfingstmontag (6. Juni) eine besondere Feier: einen Trachtengottesdienst mit Dekan Markus Ambrosy. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und findet bei jedem Wetter statt, bei Regen in der Scheune, wie der Jexhof und die Fürstenfeldbrucker Erlöserkirche am Dienstag mitteilten. Dazu gibt's Blasmusik und im Anschluss Bier und Brotzeit. Willkommen ist übrigens jeder - egal ob mit Tracht oder ohne.

Der Jexhof in der Gemeinde Schöngeising, etwa 25 Kilometer westlich von München, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt in der Region. In der Dauerausstellung können die Besucher erleben, wie die Bauern früher gelebt und gearbeitet haben. Dazu gibt es regelmäßig verschiedene Veranstaltungen, wie Lesungen, einen Mäh- und Dengelkurs, Brotback-Kurse oder Märchenstunden und Naturerlebnisse für Kinder.

Der Jexhof ist aktuell auch beteiligt an der Ausstellungsreihe "12 Monate - 12 Namen" zum 50. Jahrestag des Attentats auf die israelische Mannschaft durch palästinensische Terroristen bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Im Zentrum steht dabei die Biografie des israelischen Gewichthebers Ze'ev Friedman, der bei dem Attentat ums Leben kam. Friedman starb beim missglückten Befreiungsversuch am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck.