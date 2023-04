Judenfeindlichkeit

Wie die Korczak-Akademie Kommunen für Antisemitismus sensibilisieren will

Ob im Internet oder auf offener Straße, immer wieder werden jüdische Menschen in Bayern angegriffen - und bekommen danach nicht immer Unterstützung. Ein Projekt der Janusz-Korczak-Akademie will dafür mehr Bewusstsein in kommunalen Ämtern schaffen.