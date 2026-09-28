Köln, Würzburg (epd). Der bundesweite Türöffner-Tag der "Sendung mit der Maus" lädt in diesem Jahr dazu ein, "Kleine Wunder" zu entdecken. Mehr als 900 Veranstaltungen stehen für den Aktionstag "Türen auf mit der Maus" am Samstag (3. Oktober) auf dem Programm, wie der WDR am Montag in Köln ankündigte. Anmeldungen sind über eine interaktive Karte auf "die-maus.de" möglich. Unternehmen, Vereine, Werkstätten, Labore und weitere Einrichtungen öffnen an dem Tag ihre Türen, um Kindern und Familien Einblicke hinter die Kulissen zu geben.

Auch in Bayern gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Beim Stromnetzbetreiber in Würzburg können Kinder etwa mit einer VR- Brille in Baustellen und die Welt der Energie eintauchen. In Köln können Familien erleben, wie ein Spendenlager Spielzeug und Kleidung weitergibt. Beim Kultur- und Sportverein in Berlin sind Familien eingeladen, einen Turm aus Menschen zu bauen und beim Blindenhilfswerk können sie erleben, wie Wahrnehmung ohne Sehen funktioniert. Zeche Zollern in Dortmund lädt dazu ein, Insekten auf ihrem Gelände aufzuspüren.