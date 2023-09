München (epd). Schulen aus München, Nürnberg, Hohenbrunn, Stephanskirchen und Augsburg haben dieses Jahr den Schulradiowettbewerb "TurnOn" des Bayerischen Rundfunks (BR) gewonnen. Zum 100. Geburtstag des Radios in diesem Jahr hätten Jugendliche an 40 Schulen in Bayern Hörspiele und Dokus zur Geschichte und Zukunft des Mediums produziert, aber auch über viele andere Themen berichtet, wie der BR am Dienstag in München mitteilte. Der Radiopreis ist Bestandteil der BR-Medienkompetenzprojekte. Die Preisträger sowie weitere Wettbewerbsbeiträge sind am 24. Oktober zwischen 10 und 12 Uhr auf Bayern 2 zu hören.

Der erste Platz ging an die Anni-Braun-Schule, ein Förderzentrum für Sprache in München, für den Beitrag "Nobody is perfect" in der Kategorie "200 Jahre Radio - Vergangenheit und Zukunft". Den zweiten Platz in der Kategorie erhält das Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg für den Beitrag "Wenn die Kinder immer kleiner werden", ein weiterer zweiter Platz geht an die Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn für ein dystopisches Hörspiel in der Kategorie "Selbstgewähltes Thema". Lobende Erwähnungen gingen an die Otfried-Preußler-Mittelschule Stephanskirchen und das Maria-Theresia-Gymnasium Augsburg.

Manche teilnehmenden Schulen sendeten die Beiträge über das Internet, andere über die Lautsprecheranlage und wieder andere veranstalten live moderierte "Lauschabende". Unterstützt wurden die Teilnehmenden von einem Journalisten oder einer Journalistin der BR-Medienkompetenzprojekte. Neben anderen Themen stand das Jubiläum 100 Jahre Radio im Mittelpunkt - mit der eigenen Wettbewerbskategorie "200 Jahre Radio", in der neben Beiträgen zur Vergangenheit explizit auch solche zur Perspektive des Mediums gefragt waren. Das Schulradioprojekt "TurnOn" gibt es bereits seit 2003.