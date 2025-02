Tutzing (epd). Der Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing verleiht sein "Freundeskreiszeichen" an Udo Hahn, den seit 2011 amtierenden Direktor der Akademie. Man würdige damit die erfolgreiche Zusammenarbeit und ehre ihn für sein jahrzehntelanges Bildungsengagement, heißt es in einer Mitteilung der Akademie vom Freitag. Die feierliche Verleihung findet am 27. Februar um 19 Uhr im Musiksaal von Schloss Tutzing statt. Die Laudatio hält der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein.

Bei dem "Freundeskreiszeichen" handelt es sich um eine kleine, vom Bildhauer Helmut Amman geschaffene Bronzefigur. Sie symbolisiere, so die Mitteilung weiter, wofür sich der Freundeskreis einst gegründet hat und wofür sich seine Mitglieder einsetzen: Gespräch und Austausch, Engagement für die Gesellschaft und Solidarität untereinander. Mit dieser Figur zeichnet der Freundeskreis sowohl verdiente Mitglieder als auch Menschen aus, "die die Wirkungsabsicht des Freundeskreises mit ihrer Arbeit und ihrer Lebenshaltung verkörpern und damit das Wirken des Freundeskreises positiv in die Öffentlichkeit tragen".

Beides gelte für Udo Hahn, so die Vorsitzende des Freundeskreises, Brigitte Grande. Hahn habe "die Einrichtung als erkennbar evangelischen Diskursort profiliert, der Demokratie stärkt und Zivilgesellschaft fördert". Weitere Preisträger waren Bundestagspräsident a.D. Wolfgang Thierse sowie der südafrikanische Theologe, Sozial- und Bildungsexperte Renier Koegelenberg.

Der Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing unterstützt seit 1949 den Bildungsgedanken der Akademie, bayernweit und ehrenamtlich. In seiner Funktion als Akademiedirektor ist Hahn zugleich stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises.