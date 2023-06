Tutzing (epd). Die Evangelische Akademie Tutzing hat den bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und den anglikanischen Erzbischof von Kapstadt Thabo Makgoba mit dem "Tutzinger Löwen" ausgezeichnet. Mit ihrem Engagement stärkten die beiden Theologen Demokratie und Zivilgesellschaft in Deutschland und Südafrika, sagte Akademiedirektor Udo Hahn am Montag zur Begründung.

Außerdem dankte die Akademie Bedford-Strohm und Makgoba mit dem Preis auch für die Unterstützung der Partnerschaft zwischen der Evangelischen Akademie Tutzing und der Ecumenical Foundation of Southern Africa (EFSA) in Stellenbosch, deren Kuratoriumsvorsitzender der anglikanische Erzbischof war. Die Partnerschaft war offiziell zum Amtsantritt von Bedford-Strohm als bayerischer Landesbischof am 31. Oktober 2011 unterzeichnet worden und wird seitdem regelmäßig verlängert.

Die Preisverleihung findet den Angaben zufolge zum Abschluss der Tagung "Politisches Christentum und christliche Politik: Motive - Herausforderungen - Grenzen" (7.-9. Juli) statt. Die Laudatio wird Renier Koegelenberg halten, Gründer und Leiter der EFSA in Stellenbosch.

Vor Bedford-Strohm und Makgoba haben die Bronzeplastik des Tutzinger Löwen unter anderem die Politiker Joachim Gauck, Helmut Kohl, Hildegard Hamm-Brücher und Egon Bahr erhalten. Auch die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, der Philosoph Jürgen Habermas, Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und Hollywood-Regisseur Oliver Stone konnten sie entgegennehmen, so die Akademie.