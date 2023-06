München (epd). Ab Ende Juni werden in über 100 evangelischen Kirchengemeinden in Bayern Tauffeste und Aktionen rund um die Taufe gefeiert. Es gebe Feste im Grünen, Taufen in einem Fluss oder See, Aktionen im Kindergarten oder digitale Glaubensgespräche zum Thema Taufe für Erwachsene, teilte die evangelische Landeskirche am Dienstag in München mit. Die Aktionen seien Teil der bundesweiten Taufinitiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Die Taufe sei ein Herzstück des christlichen Glaubens, hieß es weiter. Die Taufhandlung mit dem dreimaligen Übergießen mit Wasser bestätige sichtbar die Zusage Gottes an jeden Menschen: Du bist geliebt. Du gehörst zu Jesus Christus. Er hat dich erlöst. Dies gelte für kleine Kinder ebenso wie für Jugendliche vor der Konfirmation oder Erwachsene.

Tauffeste, Picknicks oder Tauferinnerungsfeiern gebe es beispielsweise in Ingolstadt. In Kitzingen werde am Main getauft, in Nonnenhorn am Bodensee, in Aschaffenburg in einem Erlebnisbauernhof und in Kempten an der Iller. Auch am Kochelsee findet den Angaben zufolge ein Tauffest statt. In München laden fünf Innenstadtgemeinden am 1. Juli zwischen 11 und 14 Uhr zu einem Tauffest an der Isar ein.