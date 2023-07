München (epd). Bei der Hotline "Pflege-SOS Bayern" sind seit ihrem Start im März 1.080 Anfragen eingegangen. Davon seien 664 als Beschwerden einzustufen, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag in München mit. Die Hotline sei ein wichtiger Baustein, um gegen Missstände in Pflegeheimen vorzugehen.

Die überwiegende Mehrheit der Pflegeheime leiste eine gute Arbeit, betonte der Minister. Doch müsse jeder Missstand möglichst schnell erkannt und behoben werden. Der vertrauliche Rahmen der Hotline, die Wahrung von Anonymität auf Wunsch der Beschwerdeführenden und die Ansprechpartner mit pflegefachlicher Expertise trügen zur hohen Akzeptanz der Anlaufstelle bei, so Holetschek.