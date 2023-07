Arbeitswelt

kda-Leiter Rehm zum Abschied: "Kirchengemeinde kann nicht die einzige Form von Begegnung sein"

Pfarrer Johannes Rehm hat 17 Jahre lang den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (kda) in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern geleitet. Zu seinem Abschied betont er noch einmal, dass er es für unverzichtbar hält, dass sich Kirche da sehen lässt, wo Menschen arbeiten.