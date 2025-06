München, Berlin (epd). Bundesweit steigt nicht nur die Zahl der vollzogenen Einbürgerungen, sondern nach einer Umfrage des Mediendienstes Integration auch die Zahl der Anträge. "Allein im Jahr 2024 sind in den 47 Städten, die die Fragen beantwortet haben, knapp 211.400 Einbürgerungsanträge eingegangen", teilte der Mediendienst am Freitag in Berlin mit. Wie es in dem Bericht weiter heißt, wurden in den meisten Städten deutlich mehr Einbürgerungsanträge gestellt als im Vorjahr. Befragt wurden die 50 bevölkerungsreichsten Städte des Landes. Im vergangenen Jahr erhielten nach offiziellen Zahlen 291.955 Personen den deutschen Pass, 46 Prozent mehr als im Jahr 2023.

In München, Bremen, Chemnitz und Krefeld hat sich die Zahl der Einbürgerungsanträge in etwa verdoppelt. In Berlin und Aachen ist sie um das 2,5-fache gestiegen. In Heidelberg hat sie sich mehr als verdreifacht. Die meisten Anträge stammten in fast allen Städten von Syrern, gefolgt von Antragstellenden aus der Türkei und dem Irak. In absoluten Zahlen wurden die meisten Einbürgerungsanträge in Berlin (rund 44.000), München (20.600), Hamburg (19.800) und Bremen (11.300) gestellt.

In 30 von 37 Städten, die Daten zu den offenen Anträgen genannt haben, ist der Rückstau im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: in München und Heidelberg beispielsweise um rund 85 Prozent. Die höchsten Antragsberge gibt es in absoluten Zahlen in München (rund 33.000 offene Anträge), Hamburg (ca. 32.000) und in Bremen (13.000). Insgesamt zählten die 37 Städte, aus denen Daten vorliegen, rund 220.000 offene Anträge, die noch zu bearbeiten sind.

Fast alle befragten Kommunen haben unterdessen Maßnahmen ergriffen, um den Bearbeitungsstau abzubauen und die langen Wartezeiten zu reduzieren. Mehr als die Hälfte haben der Umfrage zufolge das Verfahren weitestgehend digitalisiert oder planen, das zeitnah zu tun. "Fast alle haben ihr Personal aufgestockt: Bremen, Duisburg und Karlsruhe haben es fast verdoppelt, Dortmund verdreifacht und Leipzig sogar verfünffacht", heißt es beim Mediendienst Integration.