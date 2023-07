München (epd). Eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent der Unternehmen in Deutschland bieten einer Umfrage zufolge die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Im Durchschnitt erlauben die Unternehmen ihren Mitarbeitenden 6,4 Tage Homeoffice im Monat, wie aus einer Personalleiterbefragung durch das Münchner ifo Institut und den Personalvermittler Randstad hervorgeht. Bei einer Umfrage vor einem Jahr waren es noch 6,7 Tage. "Insbesondere Handelsbetriebe und kleine Unternehmen bieten seltener die Arbeit von zu Hause an", sagte Johanna Garnitz, ifo-Fachreferentin für Unternehmensbefragungen, am Montag in München.

In großen Unternehmen und Industriefirmen können Mitarbeitende laut Umfrage öfter und länger im Homeoffice arbeiten als vor einem Jahr. Fast alle befragten Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten (94 Prozent) bieten die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Sie bewilligen im Schnitt 7,1 Tage im Monat, vor einem Jahr waren es 5,3 Tage.

90 Prozent der Betriebe, die zwischen 250 und 499 Angestellte beschäftigen, ermöglichen demnach Homeoffice. Sie genehmigen durchschnittlich 6,2 Tage pro Monat, nach 6 Tagen ein Jahr zuvor. Zwei Drittel der Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden bieten den Angaben zufolge durchschnittlich 5,5 Tage an, nach 6,9 Tagen vor einem Jahr.

An der Umfrage beteiligten sich nach den Angaben 537 Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen. Sie fand im Mai statt.