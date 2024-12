Augsburg (epd). Für Uschi Glas kommt Klagen über das eigene Alter nicht infrage. "Ich finde es in der Tat zynisch, wenn man sich aufregt, dass man älter wird", sagte die 80 Jahre alte Schauspielerin der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Man müsse froh sein, dass man noch aus dem Bett kommt. Es stürben so viele junge Menschen durch Krankheiten oder Unfälle. Glas will vorläufig mit dem Arbeiten nicht aufhören. "Solange ich Angebote bekomme und mir das Buch gefällt, drehe ich weiter", sagte sie.