Rothenburg o.d. Tauber (epd). Mehrere Gräber auf dem historischen jüdischen Friedhof in Rothenburg ob der Tauber sind in den vergangenen Wochen oder Monaten von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Bereits Ende Mai hatten Arbeiter im Zuge von Mäharbeiten festgestellt, dass auf dem Friedhofsgelände in der Wiesenstraße insgesamt zwölf Grabsteine umgestürzt wurden, wie das Polizei Mittelfranken nun am Mittwoch mitteilte. Zwei dieser Grabsteine sind infolgedessen zerbrochen, der entstandene Schaden wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt. Die Kripo Ansbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 gemeldet werden können, hieß es.