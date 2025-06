Rieneck, Kassel (epd). Der Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) hat am Sonntag Leah Albrecht, Peter Keil, Eric Stahlmann und Daniel Werner als Mitglieder des Bundesvorstands wiedergewählt. 150 Delegierte aus ganz Deutschland hätten auf der 56. Bundesversammlung zudem eine Wachstumsstrategie und ein jugendpolitisches Konzept beschlossen, teilte Maya Burkhardt von der VCP-Bundeszentrale am SOnntagabend in Kassel mit. Die Bundesversammlung fand am Wochenende auf Burg Rieneck im Spessart statt. Im VCP sind nach eigenen Angaben bundesweit rund 20.000 Mädchen und Jungen, Frauen und Männer aktiv.