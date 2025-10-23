München, Tutzing (epd). Die Präsidentin des Sozialverbands VdK und frühere Paralympics-Siegerin, Verena Bentele, hält an diesem Sonntag (26. Oktober) die traditionelle Kanzelrede in der evangelischen Erlöserkirche in München-Schwabing. Sie spreche zu dem Thema "Teilhabe statt Ausgrenzung - Warum Gerechtigkeit kein Luxus ist", teilte die Evangelische Akademie Tutzing am Mittwoch mit.

Die Kanzelrede beginnt um 11.30 Uhr. Im Anschluss ist ein Gespräch mit dem Publikum geplant. Der VdK ist mit mehr als 2,3 Millionen Mitglieder der größte Sozialverband Deutschlands. Die Kanzelrede ist ein Format der Evangelischen Akademie Tutzing in Kooperation mit dem Freundeskreis der Akademie. Sie findet zweimal im Jahr in der Schwabinger Erlöserkirche statt.