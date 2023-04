München (epd). Die Präsidentin des VdK Deutschland, Verena Bentele, will auch den Landesvorsitz in Bayern mit übernehmen. Wie der Sozialverband am Dienstag mitteilte, stellt sich Bentele am kommenden Donnerstag (4. Mai) beim Landesverbandstag des bayerischen VdK zur Wahl. Die bisherige Landesvorsitzende Ulrike Mascher, die das Amt seit 2006 innehat, kandidiert nicht mehr. Die ehemalige deutsche Biathletin und Skilangläuferin Bentele ist seit Mai 2018 Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands.

Mascher bezeichnete Bentele als "Wunsch-Nachfolgerin". Sie führe den VdK auf Bundesebene "äußerst erfolgreich". In Doppelfunktion könne sie die Interessen des VdK Bayern als größten der 13 Landesverbände im VdK Deutschland "noch besser einbringen", sagte Mascher: "Mit ihrer großen Energie und ihrer positiven Ausstrahlung ist Verena Bentele die beste Führungskraft, die sich der VdK auch für Bayern nur wünschen kann." Der VdK Bayern hat 775.000 Mitglieder, bundesweit sind es rund 2,1 Millionen Mitglieder.

Die Neuwahlen des VdK-Landesvorstands sollen am 4. Mai gegen 9 Uhr in München beginnen, es wird bereits gegen 9.30 Uhr mit einem Ergebnis gerechnet, teilte der VdK weiter mit.