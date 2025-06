Pullach, Hannover (epd). Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) sucht eine neue Rektorin oder einen neuen Rektor für ihr Theologisches Studienseminar in Pullach bei München - und das nicht einmal ein Jahr, nachdem die neue Rektorin Christina Costanza ihr Amt zum 1. November 2024 angetreten hat. Hintergrund ist, dass die promovierte und habilitierte Theologin Costanza im Oktober 2025 an die Humboldt-Universität zu Berlin wechselt und dort an der Theologischen Fakultät den Lehrstuhl Dogmatik und Gender übernimmt.

Auf der Internetseite des Studienseminars und auch im Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) ist die Stelle nun ausgeschrieben. Gesucht werde eine Person, die "Erfahrungen in Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten" hat und die sich vorstellen kann, "die Leitung, Geschäftsführung und Repräsentation des Theologischen Studienseminars" der VELKD zu übernehmen. Bewerben können sich Pfarrpersonen einer Gliedkirche der VELKD oder auch der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) - bevorzugt mit Promotion.

Bewerbungen sind bis spätestens 13. August möglich. Die zunächst auf sechs Jahre befristete Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder besetzt werden. Das Studienseminar der VELKD wurde 1959 gegründet. Im laufenden Studienjahr bietet es mehr als 30 Veranstaltungen für Pfarrpersonen, Kirchenleitende und Ehrenamtliche an. Im vergangenen Jahr nahmen rund 1000 Interessierte an den Vor-Ort- und Online-Kursen teil.