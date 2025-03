Oberstdorf, Hilpoltstein (epd). Mehrere Umwelt- und Tierschutzverbände kündigen Widerstand gegen ein geplantes Wasserkraftwerk in der Trettach bei Oberstdorf an. Die vorliegenden Planungen zeigten, dass das Kraftwerk mitten in einem mehrfach geschützten Alpengebiet gebaut werden soll, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) im Namen von vier weiteren Organisationen am Donnerstag mit. Das Gebiet habe die höchste Schutzklasse und sei durch nationale und internationale Richtlinien geschützt. Ein solches Kraftwerk würde "weitaus mehr Schaden in der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt anrichten als Nutzen für die notwendige Energiewende bringen", urteilte der LBV.

Neben dem LBV sind auch der Bund Naturschutz in Bayern, der Fischereiverband Schwaben, der Verband "Mountain Wilderness" und der Verein "Cipra - Leben in den Alpen" gegen das Kraftwerk. An der Trettach als Quellfluss der Iller existierten bereits sechs Wasserkraftanlagen, die den Charakter des Wildflusses "bereits erheblich beeinträchtigen", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Der LBV und andere Naturschutzverbände hatten schon 2013 erstmals gegen die damals eingereichte Planung für ein Kraftwerk in der Region geklagt. Eine Wasserkraftanlage in einem geschützten Gebiet wie diesem würde "einen Präzedenzfall" schaffen, so der LBV. Man werde notfalls auch gegen diese Pläne klagen.