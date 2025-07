München (epd). Kinder sollten laut Ernährungsexperten auch an heißen Sommertagen nicht zu viel Slush-Ice trinken. Das Problem ist das darin enthaltene Glycerin, wie die Verbraucherzentrale Bayern am Donnerstag in München mitteilte. Eine hohe Aufnahme davon könne zu gesundheitlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Benommenheit führen.

Bunte Slush-Ice-Getränke bestehen aus zerstoßenem Eis, Farbstoffen, Zucker und häufig auch aus dem Zusatzstoff Glycerin (E 422). Dieser Stoff schmecke süßlich und sei in aromatisierten Getränken erlaubt. In der Medizin wird er etwa eingesetzt, um erhöhten Hirndruck zu senken.

Das gesundheitliche Risiko hänge von der Glycerin-Konzentration, der konsumierten Menge und dem Körpergewicht ab. Besonders Kinder können gefährdet sein, wenn sie größere Mengen davon trinken. Da die Eisgetränke häufig offen an Ständen verkauft werden, gibt es keine Zutatenlisten. Es sei sinnvoll, direkt beim Verkaufspersonal nachzufragen, ob Glycerin enthalten ist, schreibt die Verbraucherzentrale.