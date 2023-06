Künstliche Intelligenz

"Herr Nao macht so viel Quatsch": Wenn ein Roboter in die Kita geht

Singen, Tanzen und Erzählen: Seit Februar begleitet Roboter "NAO" die Mädchen und Jungen in der inklusiven Kita im Lebenshilfehaus in Karlsruhe. Dort wird er auch vom Karlsruher Institut für Technologie in der Frühpädagogik getestet.