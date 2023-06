Taufe

Am Fluss, im Freibad oder im See: Kirche lädt zu kreativen Tauffesten in ganze Bayern ein

Um Johanni herum, dem Fest Johannes des Täufers, finden in ganz Deutschland evangelische Tauffeiern und Aktionen rund um die Taufe statt. Auch in Bayern beteiligen sich zahlreiche Kirchengemeinden an dem Gemeinschaftsfest.