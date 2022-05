Personalie

Türöffner und Möglichmacher: Klaus Schmucker, Leiter der Evangelischen Dienste, geht in Ruhestand

Vom Oma-Opa-Service bis zur Jugendarbeit: Als Leiter der Evangelischen Dienste München war Klaus Schmucker für über 20 Einrichtungen verantwortlich. Am 22. Mai wurde der gebürtige Franke in der Jugendkirche in den Ruhestand verabschiedet.