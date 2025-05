Nürnberg, Wunsiedel, Windsbach (epd). Ein Kantoren-Ehepaar, ein Musikpädagoge und eine Chorleiterin in der evangelischen Kirche in Bayern erhalten am Wochenende (17. und 18. Mai) die Titel Kirchenmusikdirektorin oder Kirchenmusikdirektor. Sie bekämen die Auszeichnung für herausragendes musikalisches und pädagogisches Engagement, teilte die Landeskirche am Mittwoch mit.

Stefanie Hruschka-Kumpf ist nebenberufliche Dekanatskantorin in Windsbach und Chorreferentin im Verband "Singen in der Kirche". Besonders mit Großveranstaltungen wie den Landeskinderchortagen stärke sie die Chorszene. Ihr Mann Markus Kumpf wirkt seit 2019 als Dekanatskantor im Dekanatsbezirk Windsbach. Er habe unter anderem die "Geistlichen Musiken" im Heilsbronner Münster ins Leben gerufen, hieß es. Die Titel erhalten die beiden von Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr im Rahmen eines Gottesdienstes in der Stadtkirche Windsbach am Sonntag, 18. Mai (9.30 Uhr).

Matthias Stubenvoll ist promovierter Musikpädagoge und bundesweit als Referent für Kinder- und Jugendchorleitung tätig. Er leitet die "Kinder- und Jugendkantorei Nürnberg", wirkt am Gottesdienst-Institut der ELKB und arbeitet am neuen evangelischen Gesangbuch mit. In einem Gottesdienst am 18. Mai um 10 Uhr in der Sebalduskirche in Nürnberg erhält er den Titel.

Die Wunsiedler nebenberufliche Kirchenmusikerin Ulrike Schelter-Baudach baute seit 2002 Kinder- und Jugendchöre auf und arbeitet auf dem Gebiet in Gremien der Landeskirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit. Ihr wird der Titel bereits am Samstag, 17. Mai (19 Uhr) von der Bayreuther Regionalbischöfin Berthild Sachs im Rahmen der bayernweiten Auftaktveranstaltung "Kirchenmusik entdecken" in der Pfarrkirche St. Veit in Wunsiedel verliehen.