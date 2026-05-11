Berlin, München (epd). Vor dem diesjährigen DFB-Pokalfinale am 23. Mai in Berlin wird zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen. Er steht in diesem Jahr unter dem Leitthema "Völlig losgelöst", wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die katholische Deutsche Bischofskonferenz am Dienstag ankündigten. Am Abend des 23. Mai stehen sich ab 20 Uhr im Berliner Olympiastadion die Mannschaften des FC Bayern München und des VfB Stuttgart gegenüber.

Schon am Mittag (12 Uhr) findet der Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz statt. Geleitet wird er vom Sportbischof der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, dem Passauer Bischof Stefan Oster, und dem Sportbeauftragten der EKD, dem rheinischen Präses Thorsten Latzel. Zu den Mitwirkenden zählen DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie Vertreterinnen und Vertreter von Fangruppen und Polizei.