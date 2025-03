Würzburg (epd). Am Mittwoch vor fünf Jahren gab es in Bayern den ersten Corona-Toten zu beklagen. In der Nacht auf den 12. März 2020 erlag ein damals 80-jähriger Mann in der Universitätsklinik Würzburg seiner Covid-19-Infektion. Der Mann hatte sich wenige Tage zuvor in einem Würzburger Pflegeheim mit dem damals neuen Virus infiziert. Er wurde wegen seiner Vorerkrankungen als Hochrisiko-Patient in die Klinik gebracht und dort stationär behandelt. Der Mann habe "auch unter anderen schweren Infektionen gelitten" und sei deshalb auch wegen dieser an Corona gestorben.

Zum damaligen Zeitpunkt gab es in Bayern mehr als 500 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus. Erstmals in Deutschland nachgewiesen worden war er Ende Januar bei einem Mann aus dem Landkreis Starnberg, der sich im Büro bei einer Geschäftspartnerin aus China angesteckt hatte. Die bayerische Staatsregierung hatte damals bereits mehrere Schutzmaßnahmen erlassen. So waren ab 12. März Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen bereits untersagt worden. Der erste bayernweite Lockdown trat am 22. März 2020 in Kraft.