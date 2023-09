Nürnberg (epd). "Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr …" ist der Titel einer Veranstaltung von den evangelischen und katholischen Bildungszentren in Nürnberg. Peter Lysy, Leiter des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt, und Ismail Gunija, Islamwissenschaftler und Gründer der Akademie für muslimische Seelsorge (AfMS) in Wuppertal, nähmen unter die Lupe, was Bibel und Koran zu Armut und Reichtum sagen, teilte die evangelische Stadtakademie am Mittwoch mit. Die Veranstaltung findet am "Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut" am Dienstag, 17. Oktober (19 Uhr), statt.

Sowohl im Blick auf den Einzelnen als auch im Blick auf die Gesellschaft fordere Armut Muslime und Christen heraus. Bibel und Koran würden dazu mahnen, Ungerechtigkeit zu bekämpfen und für die Armen einzutreten. Almosen und Armenfürsorge gehören zu den zentralen Aufgaben der Gläubigen. Die Referenten würden darauf eingehen, was Christen und Muslime zu einer gerechteren Gesellschaft beizutragen haben, heißt es in der Mitteilung.