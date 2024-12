München (epd). Der Behindertenbeauftragte der bayerischen Staatsregierung wird mit der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zur bevorstehenden Bundestagswahl wieder ein Wahl-Hilfe-Heft in leichter Sprache veröffentlichen. Voraussichtlich Anfang Januar könne es über die Landeszentrale bestellt werden, teilte der Beauftragte Holger Kiesel am Donnerstag mit. Auch weitere Materialien zur Bundestagswahl, die vermutlich am 23. Februar stattfinden wird, seien geplant, kündigte Kiesel an. So seien auch drei Filme geplant, die Ende Januar veröffentlicht werden sollen. Auch ein Flugblatt, das über die barrierefreie Gestaltung von Wahllokalen informiert, ist beim Beauftragten kostenlos bestellbar.