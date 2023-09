München, Berlin (epd). In Bayern ist am Mittwoch der Wahl-o-Mat zur Landtagswahl am 8. Oktober freigeschaltet worden. Der Entscheidungshilfe per Online-Plattform liegen die Positionen der 15 Parteien, die zur Wahl antreten, zugrunde, teilte die Bundeszentrale für politische Bildung am Mittwoch mit. Sie stellt den Wahl-o-Mat zusammen mit der Bayerischen Landeszentrale und dem Bayerischen Jugendring zur Verfügung.

Unter diesem Link können Nutzerinnen und Nutzer ihre eigene Meinung zu 38 ausgewählten Thesen mit denen der verschiedenen Parteien vergleichen. Der Wahl-o-Mat zur bayerischen Landtagswahl 2018 habe 2,78 Millionen Nutzungen erreicht, heißt es in der Mitteilung.