München (epd). Armut statt Schlossstraße: Mit der spielerischen Wahlkampfaktion "Mensch. Wähl. Mich!" will der Runde Tisch der Münchner Kirchen und Gewerkschaften am 20. September die Landtagskandidaten von fünf Parteien testen. Auf einem Open-Air-Spielbrett im Stil von Monopoly sollen die Anwärter gegeneinander antreten und dem Publikum ihre politischen Positionen erklären, teilte Philip Büttner vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (kda) am Montag mit. Themen seien unter anderem der Fachkräftemangel, die Wohnungsnot und die Attraktivität sozialer Berufe.

An der Aktion auf dem Münchner Harras in Sendling beteiligen sich laut Rundem Tisch Andreas Lorenz (CSU), Gülseren Demirel (Grüne), Loraine Bender-Schwering (Freie Wähler), Diana Stachowitz (SPD) und Susanne Seehofer (FDP). Mitglieder des Runden Tischs sind der kda, die Katholische Betriebsseelsorge, die Katholische Arbeitnehmerbewegung und der Deutsche Gewerkschaftsbund.