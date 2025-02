Regensburg, Nikopol (epd). Der Kinder-Hilfsverein Sternstunden hat der Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye seine finanzielle Unterstützung zugesagt. In den kommenden sechs Monaten erhalte die Nichtregierungsorganisation 10.000 Euro für ihr Kinder-Hilfsprojekt in der Ukraine, sagte ein Space-Eye-Sprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag in Regensburg. Seit November 2024 versorgt Space-Eye Kinder und deren Familien in der Region Nikopol in der Ukraine regelmäßig mit Essen.

"Jetzt können wir unsere Hilfe für die kleinsten und unschuldigsten Opfer des Krieges verstetigen und ausbauen", sagte Space-Eye-Vorsitzender Michael Buschheuer. Mindestens zweimal pro Woche versorge die Hilfsorganisation Familien mit Kindern mit warmem Essen. Die Hilfe wird von örtlichen ukrainischen Helferinnen und Helfern koordiniert.

Space-Eye unterstützt seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 die Menschen im Kriegsgebiet. Vor allem die Nahrungsknappheit und Versorgungsprobleme mit Dingen des täglichen Lebens stünden im Mittelpunkt der Hilfsaktionen, hieß es. Der Verein Sternstunden hat 2024 nach eigenen Angaben mit 31,61 Millionen Euro insgesamt 169 Kinder-Hilfsprojekte in Bayern, Deutschland und weltweit gefördert.