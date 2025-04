München (epd). Der Lagois-Fotowettbewerb 2025 widmet sich dem Thema Reichtum und der Frage, wie gesellschaftliche Teilhabe und Verteilungsgerechtigkeit erreicht werden können. Gesucht werden Fotoreportagen und Porträts von Menschen, "die sich dafür einsetzen, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern". Gesucht werden aber auch Arbeiten, die sich damit beschäftigen, was Reichtum noch bedeuten könne: auf persönlicher, kultureller oder gesellschaftlicher Ebene. Einsendeschluss ist der 15. April.

Der Lagois-Fotowettbewerb ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Der Fotopreis wird in zwei Kategorien vergeben und richtet sich an Profifotografinnen und -fotografen sowie an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 27 Jahren. Die besten Fotos aus allen Einsendungen werden in einer Wanderausstellung in ganz Deutschland präsentiert, außerdem erscheint ein Bildband zum Thema. Schirmherr des Lagois-Fotowettbewerbs ist der Regionalbischof für München und Oberbayern, Thomas Prieto Peral.

Der Preis wird seit 2008 vom Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV) vergeben. Namensgeber ist Pfarrer Martin Lagois (1912-1997), der die evangelische Publizistik in Deutschland geprägt hat.