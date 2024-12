München (epd). Auch in diesem Jahr können wohnungslose Menschen an Heiligabend im Münchner Hofbräuhaus zu einer Weihnachtsfeier zusammenkommen. Etwa 600 Gäste erwartet der Katholische Männerfürsorgeverein (kmfv), der zu der Veranstaltung einlädt, wie er am Montag mitteilte. Den Anwesenden solle in ihrer schwierigen Lebenssituation an diesem besonderen Abend Heimat und Geborgenheit geboten werden, hieß es weiter. Die Gäste sollen "einen schönen, besinnlichen Abend haben, Gemeinschaft erleben und sich als Teil der Gesellschaft fühlen können - und das an einem so zentralen Ort wie dem Hofbräuhaus", sagte kmfv-Vorstand Ludwig Mittermeier.

Die Feier beginnt um 18 Uhr im Festsaal des Hofbräuhauses mit dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern, die von einer Live-Band begleitet werden. Zu essen gibt es Rinderroulade mit Kartoffelpüree und Blaukraut. Nach der Verlesung des Weihnachtsevangeliums und einer Ansprache von Weihbischof Wolfgang Bischof erhält jeder Gast noch ein Geschenk. Neben den hauptamtlichen Mitarbeitenden des kmfv helfen etwa 100 Ehrenamtliche bei der Feier.

Finanziert wird der Abend durch Spenden der Mitglieder des kmfv und des SZ Gute Werke e.V. sowie durch Zuschüsse des Erzbischöflichen Ordinariats der Erzdiözese München und Freising und der Landeshauptstadt München. Auch das Hofbräuhaus und die Verkehrsbetriebe MVG unterstützen die Veranstaltung.

Der Katholische Männerfürsorgeverein München e.V. (kmfv) ist nach eigenen Angaben ein in der Erzdiözese München und Freising tätiger caritativer Fachverband mit etwa 650 Mitarbeitenden. Er wendet sich an wohnungslos, arbeitslos, suchtkrank und straffällig gewordene Menschen. In über 60 Fachdiensten, Einrichtungen und Projekten werden den Angaben zufolge insgesamt etwa 1.800 Plätze für Hilfesuchende angeboten und etwa 8.000 Menschen jährlich betreut.