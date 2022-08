Passau (epd). Der Chef des Weltärztebunds, Frank-Ulrich Montgomery, empfiehlt allen Bürgern eine vierte Corona-Schutzimpfung - unabhängig vom Alter. Alle genannten Altersgrenzen hätten keine biologischen Gründe, sondern seien aus sozialversicherungsrechtlichen Daten gegriffen, sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Mittwoch). Der Grundtatbestand, dass es eine Auffrischung der Immunitätslage brauche, sei "völlig unabhängig von der Altersgruppe".

Auch wenn der 30- oder 40-Jährige kein so hohes Risiko habe, schwer an Corona zu erkranken oder gar zu sterben, sollte man ihm doch eine Impfmöglichkeit geben, sagte Montgomery. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz sei Deutschland "einigermaßen" für den Corona-Herbst gewappnet. "Wenn es keine Verschlechterungen durch neue Mutationen oder Varianten des Virus gibt, dann müsste das reichen", sagte er und riet zu einer Verabschiedung durch das Kabinett: "danach kann man mit den Ländern die Regeln festlegen, wann wer was macht".