München (epd). Zum Weltblutspendetag am 14. Juni ruft der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) dazu auf, auch im Sommer Blut zu spenden. "Gefährliche Engpässe, wie sie beispielsweise während der Sommerzeit im letzten Jahr entstanden sind, gilt es unter allen Umständen zu vermeiden", teilte der BSD am Freitag in München mit. Das hohe Level an Spendenbereitschaft aus der ersten Jahreshälfte gelte es unbedingt zu halten. Im Juni bietet der BSD insgesamt über 300 Termine an. Alle aktuellen Termine des laufenden Monats, eventuelle Änderungen sowie Informationen rund um das Thema Blutspende gibt es kostenfrei unter 0800 11 949 11.