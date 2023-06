Ausstellung Locked Out

Oktopus in der Kirche: Die Kunstausstellung "Locked Out" zeigt Werke aus der Quarantäne in St. Egidien

Die Zeit des Lockdowns scheint schon so lange her zu sein. Locked Out, eine Ausstellung in der Nürnberger Egidienkirche mit 54 Künstlerinnen und Künstlern, holt die Erinnerung zurück und bietet Seiteneinstiege ins Thema Religion.