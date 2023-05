Konfirmation

16-jährige Konfi-Teamerin: Warum mir meine ehrenamtliche Arbeit für die Kirche viel bedeutet

Emma ist 16 Jahre alt und engagiert sich seit ihrer eigenen Konfirmation 2021 in ihrer evangelischen Kirchengemeinde Ebenhausen im Landkreis München ehrenamtlich als sogenannte Konfi-Teamerin. Was genau dabei ihre Aufgaben sind, warum sie einen Teil ihrer Freizeit für die Kirche opfert und was ihr die Gemeinschaft dort bedeutet, verrät sie im Interview.