München, Frankfurt a.M. (epd). Der Vorsitzende des Zentralausschusses des Ökumenischen Rats der Kirchen, Heinrich Bedford-Strohm, hat die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) zu ihrem 75-jährigen Bestehen gewürdigt. "Wir brauchen kräftige Schritte hin zu einer multilateralen Ökumene, in der Christus auch sichtbar für alle Konfessionen im Zentrum steht und uns alle als der eine Herr zusammenführt", sagte der bayrische Landesbischof nach Angaben der ACK am Donnerstag.

Am 10. März 1948 gründeten sechs Kirchen in Deutschland die ACK mit Sitz in Frankfurt am Main. Heute gehören ihr 25 religiöse Gemeinschaften als Mitglieds- oder Gastkirchen an, fünf weitere haben Beobachterinnenstatus. Am 21. März feiert die Arbeitsgemeinschaft ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst im Magdeburger Dom.

Der ACK-Vorsitzende, der orthodoxe Erzpriester Radu Constantin Miron, betonte, angesichts der zahlreichen aktuellen Herausforderungen befände man sich in einer Sinn- und Kirchenkrise. Da sei es gut und wichtig, sich die Kraft der Ökumene bewusst zu machen.