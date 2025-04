Neuendettelsau, Nürnberg (epd). Der Weltladen in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum werde am Samstag, 17. Mai (10 Uhr) mit einem Fairen Frühstück im Weltladen und im grünen Innenhof begangen, teilte Mission EineWelt, das Partnerschaftszentrum der evangelischen Kirche in Bayern, am Dienstag mit. Geplant seien noch eine Faire Woche im September und monatliche Rabattaktionen für Kaffee, Gewürze, Schmuck oder Strandtücher.

Am 15. Mai 1975 sei der Weltladen noch als "Dritte-Welt-Laden" eröffnet worden. 2010 habe er seinen heutigen Namen erhalten. Die Ladenfläche habe sich seit der Gründung deutlich vergrößert, hieß es.

Mission EineWelt setze sich mit dem Verkauf von Produkten aus dem Fairen Handel für gerechte Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Ländern des Globalen Südens ein. Handelspartner seien vor allem Kleinbauern-Kooperativen und Produktionsgenossenschaften, die im weltweiten Handel benachteiligt seien. Im Fairen Handel würden sie für ihre Produkte höhere Preise als auf dem Weltmarkt üblich erhalten.