Fürth (epd). Mit dem Ende der Corona-Pandemie ist in Bayern wieder die Lust aufs Heiraten gestiegen. Im Jahr 2022 haben sich in bayerischen Standesämtern 65.057 Paare das Ja-Wort gegeben, während der Corona-Pandemie 2021 waren es nur 59.670 Paare, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. In den fünf Jahren vor der Corona-Pandemie (2015-2019) gab es in Bayern durchschnittlich 67.908 Trauungen.

Der beliebteste Wochentag für eine Trauung war in Bayern 2022 der Freitag, der beliebteste Monat der Juli. Das begehrteste Datum war der 22.02.2022 mit 1642 Eheschließungen.

Männer waren bei ihrer Hochzeit in Bayern 2022 den Angaben zufolge im Durchschnitt 38,3 Jahre alt, Frauen 35,6. 714 Ehen wurden zwischen zwei Frauen und 676 Ehen zwischen zwei Männern geschlossen. Bei 7874 Eheschließungen hatte ein Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit, bei 2041 Trauungen waren es beide Partner.