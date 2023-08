Gemeinden verbinden sich

Zwei getrennte Nürnberger Kirchengemeinden wachsen wieder zusammen

Sie befinden sich am äußersten Nürnberger Stadtrand zu Fürth und am Rande des Dekanats: Die Kirchengemeinden "Zum guten Hirten" in Boxdorf und St. Georg in Kraftshof liegen nur etwa zwei Kilometer voneinander entfernt und haben auch in rein historischer Hinsicht viel miteinander gemeinsam.