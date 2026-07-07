Nürnberg (epd). Im Zentrum der neuen Winterausstellung im Bibelmuseum in Nürnberg wird der Herrnhuter Stern stehen. Ab Ende Oktober können Interessierte dann unter anderem erfahren, wie der Stern mit den 25 Zacken entstanden ist, teilte das Bibelmuseum am Dienstag mit. Auch die Entstehung des Ortes Herrnhut in der Oberlausitz, die eng mit Ort und Stern verbundene Brüdergemeine und den Weg der Herrnhuter Manufaktur von ihrer Gründung bis in die Gegenwart sollen näher beleuchtet werden. Die Schau solle "ein Erlebnis für die ganze Familie und für alle Sinne werden, das nicht allein auf das Museum beschränkt sein wird", sagte die Initiatorin und Ideengeberin Carolin Deubel, Leiterin des Museumsshops des Bibelmuseums, laut Mitteilung.