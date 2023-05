Augsburg (epd). Rund um den Deutschen Diversity Tag am 23. Mai finden in Augsburg im Rahmen der Reihe "Woisch, Habibi" einen Monat lang Veranstaltungen von verschiedenen Institutionen statt. Die Stadt Augsburg beteiligt sich als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt an dem bundesweiten Aktionstag. "Nur in einem vorurteilsfreien Arbeitsumfeld können Menschen ihre Potentiale unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung entfalten und gleichberechtigt teilhaben", schreibt das Friedensbüro auf seiner Webseite.

Im Veranstaltungsflyer findet sich beispielsweise eine lose Sammlung verschiedener Ausdrücke, teilte das Friedensbüro am Freitag mit. Es sei "eine Art Augschburger Allzweck- Wörterbuch mit typischen Ausdrucksweisen und Floskeln, die im vielfältigen Alltag dazugehören". Von "Bassd scho" bis "Yallah" werden Begriffe aus Dialekt, Jugendsprache und speziell zum Augsburger Diversity Tag erklärt. Vom 17. Mai bis 17. Juni finden außerdem Lesungen, Vorträge, Theateraufführungen und Konzerte vor Ort und online statt.