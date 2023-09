München, Mannheim (epd). Der österreichische Biologe Georg Frank erhält den mit 20.000 Euro dotierten Wolfgang Staab-Naturschutzpreis. Er werde als Gründer und Generalsekretär des grenzüberschreitenden Donauschutzvereins "Danubeparks" und für dessen Erfolge für den grenzüberschreitenden Flussschutz geehrt, teilte die Schweisfurth Stiftung mit Sitz in München mit. Die Auszeichnung wird bei einer Veranstaltung des Bundesamts für Naturschutz am 21. September in Mannheim übergeben, drei Tage vor dem "Internationale Tag der Flüsse" am 24. September.

Der jährlich vergebene Wolfgang Staab-Naturschutzpreis prämiert herausragende Leistungen zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung von Fluss- und Auenlandschaften. Er ist nach Angaben der Schweisfurth Stiftung einer der höchstdotierten Naturschutzpreise in Deutschland und wird aus Mitteln des Wolfgang Staab-Naturschutzfonds verliehen.

Im Verein "Danubeparks" sind Donauschutzgebiete aus fast allen Donauländern zusammengeschlossen, darunter Rumänien, Moldawien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Ungarn, die Slowakei, Österreich und Deutschland. Die EU-Kommission hat den Verein im Jahr 2015 als "bestes europäisches Naturschutz-Netzwerk" mit dem Natura 2000 Award ausgezeichnet. 2020 wurde der Verein als erster Preisträger mit dem "Living Danube Award" geehrt.