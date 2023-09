Würzburg (epd). Kommenden März finden bereits zum 25. Mal die Würzburger Aphasie-Tage statt. Vom 15. bis 17. März erwartet das veranstaltende Aphasiker-Zentrum Unterfranken (AZU) wieder mehr als 500 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum, teilte das AZU mit. Angeboten werden 35 Workshops und 25 Vorträge, der Kongress richtet sich an Therapeuten und Studierende ebenso wie an Betroffene und deren Angehörige. Unter Aphasie versteht man eine erworbene Sprachstörung durch Schädigungen am Gehirn, ausgelöst etwa durch Schlaganfälle oder auch Unfälle. In Deutschland erkranken jährlich über 25.000 Menschen neu an Aphasie.