Rothenburg o.d. Tauber, Würzburg (epd). Das evangelische Sozialunternehmen Arche gGmbH mit Sitz in Würzburg führt zum 1. Oktober die Angebote der finanziell angeschlagenen Evangelischen Jugendsozialarbeit in Rothenburg (EJSA) größtenteils fort. Wie die EJSA am Mittwoch mitteilte, sei seit dem Bekanntwerden der finanziellen Schwierigkeiten in diesem Frühjahr immer deutlicher geworden, dass die Arbeit der EJSA wegen der Rahmenbedingungen im sozialen Bereich besser "mit einem starken Partner" statt allein fortgesetzt werden sollte. Die EJSA Rothenburg ist unter anderem in der Ausbildungsförderung aktiv.

Die EJSA Rothenburg begleitet seit mehr als 15 Jahren in Westmittelfranken junge Menschen während ihrer Ausbildung, um Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Außerdem ist sie in der Betreuung und der Integration von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte aktiv und betreibt offene Ganztags-Angebote an Schulen. Weil die EJSA bei der sogenannten Assistierten Ausbildung (AsA) auf eine besonders intensive Betreuung gesetzt hat, die von staatlichen Stellen nicht komplett refinanziert wurde, war sie in diesem Bereich immer auf Spenden angewiesen. Hier will der neue Träger das Angebot so umbauen, dass es kostendeckend ist.

Die im Frühjahr ausgemachte Finanzierungslücke von 90.000 Euro habe durch Spenden und Spendenzusagen von insgesamt 108.000 Euro zwar geschlossen und so der Betrieb erst einmal fortgesetzt werden können, hieß es. Doch um die Angebote der EJSA dauerhaft zu sichern und den 20 Mitarbeitenden eine sichere Job-Perspektive geben zu können, seien Veränderungen unausweichlich gewesen. Die EJSA Rothenburg mit ihrem Geschäftsführer Diakon Thomas Raithel, die Diakonie und die bayerische Landeskirche hätten gemeinsam nach einer guten neuen Perspektive gesucht und schließlich in der Arche gefunden, hieß es.

Das gilt allerdings nicht für Raithel. In einer Übergangszeit werde er beratend den neuen Träger begleiten, anschließend übernehme er jedoch andere Aufgaben. Um Kosten zu sparen, wird die bislang eigenständige Verwaltung der EJSA Rothenburg in die der Arche integriert, zudem werden Doppelstrukturen bei Standorten abgebaut. Das heißt: Die EJSA wird ihre Standorte am Ansbacher Sebastian-Bach-Platz und am Rothenburger Kirchplatz aufgeben und in bereits bestehende Räumlichkeiten der Arche einziehen.