Würzburg (epd). Mit ungefähr 1.000 Sängerinnen und Sängern sollen vom 16. bis 18. Oktober die 56. Würzburger Chormusiktage stattfinden. Wie der Sängerkreis Würzburg als Veranstalter mitteilte, stehen bei dem Festival sechs Konzerte mit Chören aus Mainfranken auf dem Programm. Das musikalische Angebot reicht von klassischer Chorliteratur über Gospel und Pop bis hin zu Schlagern. Der Eintritt ist mit Ausnahme des Domkonzerts frei.

Die Veranstaltung ist seit mehr als fünf Jahrzehnten ein Forum für Begegnung und Chorgesang. Neben etablierten Ensembles soll auch die Vielfalt der regionalen Chorszene präsentiert werden. Unter den Mitwirkenden sind unter anderem das Frauenvokalensemble Cantica aus Würzburg, der Männerchor Thüngersheim und der Polizeichor Würzburg. Zudem führen der Valentin-Becker-Chor und das Ensemble Pizzicato die lyrische Rhapsodie "Gott und die Natur" von Giacomo Meyerbeer auf.

Konzerte in Würzburger Kirchen

Das Festival startet am 16. Oktober um 19.30 Uhr mit einem Eröffnungskonzert in der Augustinerkirche am Dominikanerplatz. Am 17. Oktober folgen von 13 bis 18 Uhr ein Wandelkonzert in der Marienkapelle am Marktplatz, um 18 Uhr eine Chorgala in der Mutterhauskirche der Erlöserschwestern sowie um 21 Uhr ein Nachtkonzert in der Marienkapelle. Am 18. Oktober stehen um 11 Uhr eine Matinee in St. Michael und um 16 Uhr das Jubiläumskonzert der Dommusik im Würzburger Kiliansdom an.

Im Rahmen des Festivals feiert der Dommusikverein sein 60-jähriges Bestehen, wie die Veranstalter weiter mitteilten. Unter der Leitung von Kapellmeister Alexander Rüth gestalten die Chöre der Dommusik, die Camerata Würzburg und Organist Stefan Schmidt die Feier im Dom. Unterstützt werden die Chormusiktage unter anderem von der Stadt Würzburg, dem Fränkischen Sängerbund sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.