Würzburg (epd). Am 17. Mai lädt die evangelische Kirche im Dekanat Würzburg zum Kirchentagsfestival ein: Bei dem eintägigen Lokal-Kirchentag sollen "Kinder bis Senioren" sowie Kirchennahe und Kirchenferne passende Angebote für sich finden, sagte der Mitorganisator Matthias Scheller vom Evangelischen Bildungswerk Frankenforum am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die mehr als ein Dutzend Programmpunkte finden alle im evangelischen Dag-Hammarskjöld-Gymnasium in Würzburg statt - und auch die dortige Schülerschaft ist mit von der Partie.

Entstanden ist die Idee für das Kirchentagsfestival bereits vor drei Jahren - also vor dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. "Eigentlich wollten wir eine Art Vor- oder Nach-Festival dazu anbieten", berichtete Scheller. Nur wie das eben so sei, wenn man neben der eigentlichen Arbeit eine Großveranstaltung auf die Beine stellen will: Es hat am Ende dann eben "etwas länger" gedauert. "Aber das Warten hat sich gelohnt", findet Scheller. Denn das Programm ist abwechslungsreich geworden: von Morgenandacht über Markt der Möglichkeiten bis zu christlichem Rap.

Die Veranstalter - unter anderem das Rudolf-Alexander-Schröder-Haus, die Evangelische Studierendengemeinde und der CVJM Würzburg - rechnen mit etwa 500 Gästen. "Wobei das alles eine ziemliche Glaskugelsache ist, denn wir haben so etwas ja noch nie auf die Beine gestellt", erläuterte Scheller. Eingeladen wurde über die Gemeinden der Dekanate Würzburg, Kitzingen, Castell und Markt Einersheim sowie über soziale Medien. Gezielt wurden auch freie evangelische Gemeinden eingeladen, sagte Scheller: "Wir wollen gemeinsam ein modernes Fest unseres Glaubens feiern."

Scheller selbst freut sich besonders auf die beiden Abendkonzerte. Der Auftritt von Rapper Copain in der Turnhalle des Gymnasiums oder auch vom christlichen Singer-Songwriter Jonnes auf der Hauptbühne seien Höhepunkte des Programms. Ein Erlebnis würden aber sicher auch das Podiumsgespräch mit Landesbischof Christian Kopp sowie der anschließende Abschlussgottesdienst mit ihm werden, sagte Scheller.